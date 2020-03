Energia: Usa pronta a intervenire in guerra prezzi petrolio tra Arabia Saudita e Russia

- L'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, sta valutando la possibilità di intervenire nella guerra dei prezzi del petrolio tra l’Arabia Saudita e la Russia con una spinta diplomatica per convincere i sauditi a ridurre la produzione di petrolio e minacce di sanzioni contro Mosca per sperare in una stabilizzazione dei prezzi. Lo scrive il “Wall Street Journal” citando fonti interne alla Casa Bianca. La nuova strategia, che è arrivata quando i prezzi del petrolio USA sono scesi al livello più basso degli ultimi 18 anni, fa seguito alle pressioni delle compagnie petrolifere statunitensi che chiedono all'amministrazione di accelerare il suo intervento diplomatico sui mercati petroliferi. L'amministrazione Usa è alla ricerca di modi per aiutare l'industria petrolifera e del gas degli Stati Uniti, visto che decine di produttori ora affrontano il rischio di un fallimento dopo una caduta del 60 per cento dei prezzi del petrolio legata alla contrazione della domanda a causa della pandemia di coronavirus.(Nys)