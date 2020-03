Usa: De Blasio chiede a Trump l’esercito contro il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha fatto un'urgente richiesta di aiuti militari per combattere il coronavirus al presidente Usa, Donald Trump. La notizia arriva mentre il numero di casi confermati a New York è salito a 3.615ì e la città sta diventando l'epicentro della crisi negli Stati Uniti. Il bilancio dei morti nella città per il virus è salito a 22, raddoppiando in un giorno. Anche il numero totale di casi è quasi raddoppiato, per il secondo giorno consecutivo. De Blasio ha definito i numeri "a dir poco sbalorditivi" e ha sollecitato il presidente Donald Trump a mobilitare i militari per fornire rifornimenti cruciali - che la città potrebbe esaurire in due o tre settimane - e fornire assistenza medica.(Nys)