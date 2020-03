Usa: Trump, incontro annuale G7 sarà in videoconferenza

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annullato il summit di persona del G7 previsto per giugno a Camp David a causa della pandemia di coronavirus, decidendo invece di tenere l'incontro annuale in videoconferenza. Mentre il coronavirus continua a diffondersi, negli Stati Uniti il numero di casi confermati è raddoppiato. Il drammatico aumento deriva in parte da ulteriori test, ma indica anche quanto il virus si è diffuso. Martedì, c’erano poco più di 5.700 casi confermati di coronavirus negli Stati Uniti. Quel numero è salito sopra le 11.500 di giovedì 19 marzo, e i funzionari hanno indicato che il numero continuerà a salire bruscamente man mano che saranno disponibili ulteriori risultati dei test.(Nys)