Coronavirus: ministro Esteri difende figlio presidente e pretende scuse di Pechino

- Il ministro degli Esteri, Ernesto Araujo, ha severamente criticato la reazione dell'ambasciatore cinese in Brasile, Yang Wanming, alla pubblicazione del deputato Eduardo Bolsonaro che aveva accusato la Cina di essere la causa della pandemia del nuovo coronavirus. In una nota pubblicata sul suo profilo Twitter, Araujo ha definito la reazione dell'ambasciatore "inaccettabile" e "sproporzionata", chiedendo una ritrattazione dall'ambasciata. "Ho già comunicato all'ambasciatore cinese l'insoddisfazione del governo brasiliano per il suo comportamento. Prevediamo una ritrattazione per le sue parole offensive dirette al capo dello stato", ha dichiarato Araujo nella nota. (segue) (Nys)