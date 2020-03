Coronavirus: governatore Rio sospende traffico aereo con gli altri stati (2)

- Lo scorso 17 marzo, il governatore dello stato brasiliano di Rio de Janeiro, Wilson Witzel, aveva firmato un decreto con "misure per combattere la diffusione derivante dal nuovo coronavirus (Covid-19)". Il testo confermava la sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado, partite di calcio ed eventi che creino assembramenti (cinema, teatri, spettacoli, eventi privati in locali pubblici e mercati all'aperto) già disposta con atti precedenti, determinando anche la chiusura di palestre e club sportivi. Sono state sospese anche le visite in carcere. Il decreto inoltre determinava la riduzione del 50 per cento della flotta di autobus, traghetti, treni e metropolitana. Il trasporto gratuito è stato sospeso per gli studenti e mantenuto l'abbonamento per anziani e altri beneficiari. (segue) (Nys)