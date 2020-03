Coronavirus: governatore Rio sospende traffico aereo con gli altri stati (4)

- Oggi inoltre le amministrazioni municipale e statale di Rio de Janeiro hanno annunciato l'avvio della costruzione di quattro ospedali da campo per aumentare l'offerta di assistenza ai pazienti in vista dell'aumento dei casi di contagio da coronavirus. In totale, dovrebbero essere aggiunti 1.100 posti letto al sistema sanitario pubblico nella capitale e nella regione metropolitana. Il municipio istituirà un ospedale da campo con la capacità di ospitare fino a 500 pazienti a Riocentro, il principale centro congressi della città di Rio de Janeiro, situato nel quartiere di Jacarepaguá, nella zona ovest della città. I letti dell'ospedale improvvisato verranno utilizzati per ricoverare le persone che si stanno riprendendo da un intervento chirurgico o che sono in cura negli ospedali municipali. L'idea è di liberare i posti vacanti occupati da queste persone in modo che i pazienti con Covid-19 possano essere visti negli ospedali municipali. (segue) (Nys)