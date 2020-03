Usa: Trump continua a chiamare il coronavirus "il virus cinese"

- Il fotografo del “Washington Post” Jabin Botsford ha scattato una foto degli appunti del briefing del presidente Usa, Donald Trump, in cui è barrata nella parola “corona” di coronavirus ed è stato scritto a mano sopra "cinese". Trump ha difeso l’uso della frase "coronavirus cinese" affermando che sta solo dicendo da dove proviene il virus. Ma politici e funzionari sanitari hanno detto che è un termine non necessario che nella migliore delle ipotesi rischia di mettere gli asiatici americani in pericolo di molestie o attacchi razzisti.(Nys)