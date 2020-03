Coronavirus: ministro Esteri difende figlio presidente e pretende scuse di Pechino (2)

- Il ministro degli Esteri non solo stigmatizza le critiche dell'ambasciatore cinese al figlio del presidente, ma anche il fatto che il diplomatico in precedenza abbia condiviso un tweet nel quale veniva attaccato la famiglia Bolsonaro, definita "il grande veleno di questo paese". "È inaccettabile che l'ambasciatore cinese approvi o condivida una pubblicazione offensiva per il capo dello stato brasiliano e per i suoi elettori, come sfortunatamente è accaduto ieri sera. Le critiche del deputato Eduardo Bolsonaro contro la Cina, fatte anche in carica ieri sera, non riflettono la posizione del governo brasiliano. Va comunque ricordato che in nessun momento ha offeso il capo dello stato cinese. La reazione dell'ambasciatore è stata quindi sproporzionata e ha danneggiato la buona pratica diplomatica", afferma la nota di Araujo. (segue) (Nys)