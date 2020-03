Coronavirus: governatore Rio sospende traffico aereo con gli altri stati (6)

- Il dipartimento della Salute dello stato di Rio de Janeiro, in Brasile, ha confermato questo pomeriggio, 19 marzo, la seconda morte a causa del nuovo coronavirus (Covid-19). La vittima è un uomo di 69 anni. Poche ore prima, lo stato aveva confermato la prima vittima del coronavirus sul territorio. L'uomo deceduto nel pomeriggio residente nel municipio di Niterói, era diabetico e iperteso e aveva manifestato i primi sintomi, come febbre, tosse e mialgia lo scorso 11 marzo. L'uomo era stato a contatto con una persona rientrata dall'estero ammalata di Covid-19. Finora, lo stato di Rio ha registrato 65 casi, distribuiti in diverse città tra cui Rio de Janeiro (55), Niterói (sette) Barra Mansa (uno), Miguel Pereira (uno) e Guapimirim (uno). (segue) (Nys)