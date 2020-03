Coronavirus: governatore Rio sospende traffico aereo con gli altri stati (7)

- Il ministero della Salute brasiliano ha divulgato nel pomeriggio di oggi il bilancio aggiornato dei contagi registrati sul proprio territorio. Il numero di contagiati è salito a 621 persone. Ieri il ministero contava 428 casi. La maggioranza dei casi si registrano negli stati di San Paolo, 286, Rio de Janeiro, 65, e nel Distretto Federale, 42. Nel pomeriggio di oggi i dipartimenti della salute dei 19 stati brasiliani dove si registrano casi di coronavirus avevano divulgato il bilancio aggiornato dei contagi registrati sul proprio territorio. Sommando i dati il numero complessivo di contagi era salito per loro a 534. La maggior parte dei casi, 240, sono stati registrati nello stato di San Paolo, che ha registrato già 5 morti per coronavirus. Secondo stato per numero di infettati quello di Rio de Janeiro, 65, dove oggi si sono registrate le prime due morti. L'incongruenza tra i due elenchi è data dal fatto che, come riferito dal ministero, a causa del cambio di protocollo nel sistema di rilevazione dei contagi da coronavirus da parte di alcuni stati, i dati ufficiali rilasciati dalle autorità sanitarie nazionali potrebbero essere in conflitto con i dati dei dipartimenti della Salute statali. (Nys)