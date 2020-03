Repubblica Ceca: coronavirus, governo annuncia nuove misure per affrontare l’emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Garanzie sul fabbisogno alimentare, distribuzione di materiale sanitario alle regioni e rimborsi alle aziende costrette a sospendere la produzione: sono queste le nuove misure per affrontare l’emergenza del coronavirus annunciate alcuni minuti fa dal premier ceco Andrej Babis al termine di una riunione del governo. Il primo ministro ha assicurato che “il 90 per cento del fabbisogno alimentare è assicurato al momento” e che i ministeri dell’Interno e della Sanità “stanno sviluppando programma di distribuzione materiale sanitario alle regioni” che sarà destinato in primis al personale medico. Infine Babis ha reso noto che le aziende costrette a sospendere le attività per rispettare le misure di prevenzione e sicurezza continueranno a pagare regolarmente l’intero ammontare degli stipendi ai loro dipendenti ma saranno rimborsate dell’80 per cento. (segue) (Vap)