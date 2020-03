Repubblica Ceca: coronavirus, governo annuncia nuove misure per affrontare l’emergenza (2)

- Al termine dell’intervento di Babis ha preso la parola il ministro dell’Interno, Jan Hamacek, che ha annunciato l’arrivo pera la giornata di domenica “di 1,1 milioni di maschere respiratorie e 3 milioni di mascherine sanitarie dalla Cina”. Da sabato, invece, “saranno introdotti dei controlli con documentazione verificata da parte della polizia per i pendolari che lavorano in Germania e Austria”, ha spiegato Hamacek, secondo cui la misura mira a contenere le violazioni della quarantena da parte di alcuni cittadini cechi. Su questo tema, in particolare, c’è molta attenzione nel paese perché, qualora non dovessero essere registrati dei miglioramenti in tal senso, è possibile che il permesso di recarsi all’estero verrà revocato. (segue) (Vap)