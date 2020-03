Coronavirus: Regione Lazio, divieto di accesso e uscita dal Comune di Fondi

- Divieto di ingresso e allontanamento dal Comune di Fondi, in provincia di Latina, dove rispetto alla giornata di ieri si sono registrati oggi altri 7 casi positivi al Covid-19 per un totale di 47 risultati positivi. E' quanto prevede un'ordinanza della Regione Lazio, in materia di igiene pubblica, firmata dal vicepresidente della Regione, Daniele Leodori, e dall'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, in accordo con il Prefetto di Latina e il sindaco di Fondi. Il provvedimento stabilisce misure urgenti di tutela della salute pubblica in relazione all'emergenza coronavirus. L'ordinanza dà mandato alla Direzione regionale salute, con il coordinamento dell’Unità di crisi, di aggiornare costantemente il piano di attivazione dei posti letto al fine di incrementare quelli di Terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e malattie infettive, individuando anche le strutture da adibire. In particolare, per quanto riguarda il Comune di Fondi entrano in vigore, fino a nuovo provvedimento, le seguenti misure: "divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Fondi da parte di tutte le persone presenti; divieto di accesso nel Comune di Fondi, salvo che per assicurare attività e servizi consentiti dall’ordinanza e fatta eccezione per il rientro al domicilio o alla residenza di coloro che fossero, per i motivi consentiti al punto 1, fuori dal Comune; sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; il divieto di spostamento delle persone fisiche, come previsto dal Dpcm dell’8 marzo 2020 e dall’ordinanza, può essere interrotto esclusivamente per il personale impiegato nelle strutture e nei servizi esclusi dalla sospensione dell’ordinanza". (segue) (Com)