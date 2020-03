Coronavirus: Raggi, investimenti governo vanno usati subito aprendo cantieri

- "Il governo ha messo a disposizione oltre 25 miliardi di investimenti. Noi sindaci chiediamo di poterli mettere subito a terra, aprendo cantieri in due mesi e non in due anni". Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi, durante una intervista al Tg5. "Servono scuole, serve ricostruire il Paese, ma soprattutto ripensiamo alla sanità pubblica: costruire o riaprire nuovi ospedali - ha aggiunto Raggi -. Per far questo non chiediamo soldi in più, ma di poter spendere i nostri. Noi - ha concluso il sindaco - come Roma abbiamo oltre 800 milioni di risparmi bloccati per legge, chiediamo di poter spendere i nostri soldi". (Rer)