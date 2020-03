Coronavirus: gli stati brasiliani chiedono 14 miliardi alla federazione per affrontare crisi

- I governi dei 27 stati brasiliani stimano un calo delle proprie entrare pari ad almeno 14 miliardi di real (2,5 miliardi di euro) a causa del rallentamento economico dovuto alla diffusione del coronavirus nel paese e delle necessarie misure intraprese per contrastarlo. Per questo i responsabili dei dipartimenti delle finanze di ciascuno stato hanno inviato una lettera al ministro dell'Economia, Paulo Guedes, chiedendo che il governo centrale stanzi in favore degli stati questo importo. Nel documento, i governi degli stati chiedono anche al governo federale di trasferire 5 miliardi di real (1 miliardo di euro) come finanziamento delle azioni messe in campo per il contrasto alla diffusione del virus. (Brb)