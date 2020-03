Coronavirus: la Fed annuncia aiuti per 60 miliardi di dollari in favore del Brasile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le linee di swap stabilite tra la Federal Reserve e altre banche centrali hanno lo scopo di contribuire a ridurre la stretta di finanziamenti in dollari sui mercati finanziari, evitando la riduzione di offerta di credito a famiglie e imprese", ha dichiarato la Fed in una nota divulgata oggi. Questa è l'ultima di una serie di misure di emergenza che la Fed ha adottato da domenica per cercare di limitare il danno economico derivante dalla crisi sanitaria che sta rallentando gran parte dell'economia globale. Gli economisti proiettano un impatto drammatico sulla produzione economica mondiale nelle prossime settimane e la maggior parte degli sforzi della Fed punta a mantenere il flusso di credito (Brb)