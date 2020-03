Coronavirus: Raggi, auguri ai papà che lavorano e lottano

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi, in occasione della festa del papà, su Facebook ha voluto fare "gli auguri a tutti i papà: ai medici, agli infermieri, ai farmacisti, ai cassieri dei supermercati, agli operai dei cantieri, agli operatori ecologici, agli autisti, ai tassisti, ai camionisti, ai dipendenti pubblici, a chi un impiego lo sta cercando, a tutti coloro - scrive Raggi - che sono in prima linea e, durante questa emergenza, lavorano e lottano per tutti noi. Grazie e buona festa del papà. Ps: auguri papà". (Rer)