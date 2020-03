Alitalia: Patuanelli, pensiamo a futuro di compagnia di bandiera, valuteremo su collaborazioni

- Su Alitalia "nei prossimi giorni riceverò un'adeguata comunicazione da parte del commissario straordinario rispetto alle manifestazioni di interesse che sono arrivate. Ma dopo un'ampia discussione all'interno del governo, con il presidente del Consiglio e il ministro De Micheli e il ministro Gualtieri, abbiamo ritenuto in questo momento di pensare ad un futuro per la compagnia di bandiera anche perché abbiamo preso consapevolezza dell'importanza di avere una compagnia di bandiera in questo Paese". Lo ha affermato ai microfoni di Porta a Porta, in onda questa sera su Rai1, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in merito al futuro di Alitalia. "Il momento - ha chiarito - è molto critico per tutto il settore aereo. Iniziare con una nuova società pubblica che possa garantire il servizio pubblico essenziale, pronta a cogliere le opportunità di mercato future, credo sia una scelta importante". Quanto alla possibilità che Alitalia diventi pubblica al 100 per 100, Patuanelli ha chiarito: "Nasce così come indicazione dal decreto, in quel modo, ma vedremo nei prossimi giorni se ci sono possibilità di collaborare su questo progetto" con chi ha manifestato interesse. (Rin)