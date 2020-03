Repubblica Ceca: coronavirus, governo annuncia nuove misure per affrontare l’emergenza (3)

- Il governo ceco, inoltre, ha annunciato delle misure assistenzialistiche per il mondo del lavoro, con l’intento di sostenere le imprese in quella che è già una fase molto dura per l’economia nazionale e globale e che si preannuncia ancora più complicata nei mesi a venire. Fra le misure annunciate 10 miliardi di corone (400 milioni di euro circa) aggiuntivi a programma di incentivi alle imprese già fissato nel bilancio pubblico: le attività che ne usufruiranno potranno renderli a iniziare dal 2021 e senza interessi. Importante anche l’introduzione di una cassa integrazione pari al 60 per cento del salario per tutti i lavoratori dipendenti attualmente in quarantena, mentre sono previste 14 mila corone (circa 504 euro) di sostegno mensili per i lavoratori autonomi – solo per quelli che presenteranno regolare richiesta – con figli sotto i 13 anni o con un familiare che non riceve il medesimo sussidio. (Vap)