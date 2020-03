Usa: Senato presenta pacchetto aiuti, fino a 1.200 dollari in contanti a cittadino

- I repubblicani del Senato hanno rilasciato la loro proposta per un terzo pacchetto di aiuti per mitigare l’impatto del coronavirus, mentre Washington si muove rapidamente per cercare di evitare il disastro economico. La legge di 247 pagine introdotta dal leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnell, include pagamenti in contanti fino a 1.200 dollari per singole persone e 2.400 dollari per le coppie. La somma aumenterebbe di 500 dollari per ogni bambino a carico. La somma degli assegni inizierebbe a scendere gradualmente oltre i 75.000 dollari in entrate lorde sulla base delle dichiarazioni dei redditi del 2018. McConnell ha affermato che il disegno di legge comprende quattro componenti principali: "aiuto finanziario diretto" per gli americani, "rapido soccorso" per le piccole imprese, "passi significativi per stabilizzare la nostra economia" e "maggiore sostegno" per gli operatori sanitari e i pazienti. La proposta non è ancora una legge finita: repubblicani e democratici dovrebbero incontrarsi venerdì 20 marzo per lavorare ai dettagli. (Nys)