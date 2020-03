Imprese: Facebook vieta pubblicità di disinfettanti per le mani e test coronavirus

- Facebook ha annunciato che sta vietando la pubblicità di disinfettanti per le mani, salviette disinfettanti per superfici e test per il coronavirus. Rob Leathern, direttore della gestione dei prodotti di Facebook, ha annunciato la decisione su Twitter. La società ha aggiunto in un post sul blog che rimuoverà anche i post su Facebook o Instagram in cui le persone cercano di vendere quegli articoli. Questa decisione è arrivata quasi due settimane dopo che Facebook ha annunciato che stava vietando temporaneamente annunci pubblicitari e annunci commerciali per maschere mediche. Nonostante questo, scrive “Cnbc”, questa settimana gli annunci sulla maschera apparivano ancora sulla piattaforma.(Nys)