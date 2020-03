Coronavirus: Catalfo, Stati Ue facciano quadrato e restino uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, afferma che solo "facendo quadrato e restando uniti possiamo sconfiggere il virus, da noi come in tutta Europa". La titolare del Lavoro spiega su Facebook di aver partecipato oggi pomeriggio alla videoconferenza con i suoi colleghi degli altri Paesi europei, collegati anche il Commissario Nicolas Schmit e il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis. "Ho illustrato loro - informa - le misure straordinarie messe in campo dal nostro governo con il decreto Cura Italia per fronteggiare l’emergenza coronavirus e tutelare tutti i lavoratori: dagli ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga e fondo di integrazione salariale) agli indennizzi per autonomi, professionisti e collaboratori, dai congedi parentali fino allo stop ai licenziamenti, al fondo per il reddito di ultima istanza e all’estensione della Legge 104" Catalfo quindi precisa: "Anche gli altri Stati stanno adottando misure simili a quelle italiane. Solo facendo quadrato e restando uniti possiamo sconfiggere il virus, da noi come in tutta Europa". (Rin)