Algeria: presidente Tebboune annuncia nuove misure per contrastare coronavirus

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha annunciato una serie di nuove misure per limitare la diffusione del coronavirus nel paese che prevedono la sospensione di i trasporti pubblici e privati nelle città e tra i dipartimenti, nonché il traffico ferroviario. Finora l’Algeria ha registrato 9 morti e 90 casi confermati di coronavirus. In un comunicato stampa, il presidente algerino ha inoltre annunciato la chiusura temporanea di bar e ristoranti e di chiedere di restare a casa dal lavoro al 50 per cento dei dipendenti pubblici. Le misure entreranno in vigore a partire da domenica 22 marzo fino al 4 aprile e potranno essere revocate o prorogate se necessario, ha affermato il comunicato stampa della presidenza.(Res)