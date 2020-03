Coronavirus: Brasile approva misure di sostegno economico alle compagnie aeree (2)

- Oltre agli aiuti disposti nel decreto, il governo sta ancora studiando altre azioni rivolte al settore, che devono essere annunciate per fasi, come annunciato dal Ministero delle infrastrutture. Il pacchetto di salvataggio prevede inoltre un'estensione dei termini di pagamento delle tasse di navigazione aerea e le aperture di linee di credito specifiche per il settore. Il settore è tra i più colpiti dalla crisi a causa dell'avanzamento del nuovo coronavirus nel paese. Ieri l'Associazione brasiliana delle compagnie aeree (Abear) ha riferito che le compagnie associate hanno già registrato, in media, un calo della domanda del 50 per cento per i voli nazionali nella seconda metà di marzo rispetto allo stesso periodo del 2019. Nei viaggi internazionali, la riduzione è dell'85 per cento. (Brb)