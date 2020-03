Coronavirus: Boccia, grazie a Regioni per solidarietà su task force di 300 medici

- Il ministro degli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, parla di "chiamata alle armi" e su Facebook torna su quanto annunciato dal capo del governo e cioè "una task force di 300 medici provenienti da varie regioni italiane che verranno arruolati dalla Protezione civile e inviati in un primo momento in Lombardia e a Piacenza per supportare le situazioni con maggiori criticità". Si tratta, spiega Boccia, di "infettivologi, anestesisti, rianimatori" che "si formeranno sul campo sul Covid-19, sperimentando le tecniche che si stanno utilizzando per contrastare il coronavirus e potranno poi rientrare nelle proprie Regioni". Per il ministro, "l'iniziativa annunciata dal presidente Conte è una grande prova di solidarietà da parte delle Regioni, grazie. Nelle prossime ore pubblicheremo tutti i dettagli", conclude. (Rin)