Coronavirus: Patuanelli, bonus 600 euro costa 3 miliardi, su aprile servono nuove risorse

- Il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha chiarito che il solo bonus di 600 euro incide "per 3 miliardi sul decreto varato", il Cura Italia, che vale solo per il mese di marzo. "Da aprile dovremo provvedere per rimpinguare le misure fatte nel mese di marzo", ha aggiunto intervenendo a "Porta a porta" su Rai1. (Rin)