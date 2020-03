Coronavirus: Fiom, firmato Protocollo in Hitachi

- E' stato siglato oggi con Hitachi il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Lo riferisce in una nota Mariano Carboni, coordinatore Hitachi per la Fiom-Cgil nazionale. "Il Protocollo - spiega - prevede la regolamentazione della sospensione delle attività in tutti gli stabilimenti per 5 giorni, dal 16 marzo al 20 marzo 2020. Mentre dal 23 marzo al 3 aprile, previo confronto con le Rsu dei vari siti e stabilimenti, saranno riprese con gradualità le attività produttive con eventuali riduzioni dell'orario di lavoro. Il Protocollo sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil - prosegue Carboni - conferma il ruolo delle Rsu, nella costruzione di accordi finalizzati a tutelare la salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. A partire dalla giornata odierna sono in corso di svolgimento presso le sedi aziendali di Napoli e Pistoia gli incontri per la costruzione di ulteriori accordi per la regolamentazione delle attività produttive, la messa in sicurezza delle postazioni ed il riavvio graduale delle attività. Per la Fiom è un risultato importante che si è ottenuto grazie ad un grande lavoro di tutta l'organizzazione ed alla sensibilità contrattuale della controparte datoriale". (Com)