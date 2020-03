Coronavirus: Di Maio, sbloccate circa 8 milioni di mascherine da diverse aree del mondo

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha annunciato che il governo è riuscito a sbloccare circa 8 milioni di mascherine da diverse aree del mondo. In una diretta video sul suo profilo Facebook, Di Maio ha dichiarato che le mascherine bloccate provengono da vari paesi come Egitto, Turchia e si sta “lavorando per sbloccare 2 milioni di mascherine in Brasile”. “Possiamo dire che arriveranno entro la fine settimana 8 milioni di mascherine. Stiamo lavorando per sbloccare altri milioni di mascherine in altre parti del mondo, ad esempio in Ucraina”, ha dichiarato Di Maio.(Res)