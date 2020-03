Coronavirus: Di Maio, se ci sarà bisogno restringeremo regole

- È necessario rispettare le regole “ferree” che sono state individuate in queste settimane per far fronte alla diffusione della pandemia di coronavirus e in caso di bisogno vi potrà essere una stretta ulteriore. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in una diretta video sul suo profilo Facebook. “Il mio primo pensiero va alle aree più colpite dal coronavirus, in particolare la provincia di Bergamo e la Lombardia”. Nel suo discorso il ministro ha sottolineato: “Reagiamo per salvare le vite dei nostri concittadini e dei nostri medici, dei nostri infermieri, degli operatori socio sanitari, tra cui si sono registrate vittime. Il loro sacrificio non deve essere vano”.(Res)