Ue: Castaldo, blocco mascherine ad Ankara è atto irresponsabile e pericoloso

- Il blocco in atto, da oltre due settimane, di 200 mila mascherine alla dogana di Ankara, mascherine consegnate dall'azienda produttrice il 4 marzo e dirette in Italia è un atto irresponsabile oltre che pericoloso. Lo ha dichiarato in una nota il vice presidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo (M5s), che ha aggiunto che, "in questo modo, il governo turco fa esporre a rischi di contagio enormi il nostro personale sanitario che ogni giorno è in trincea per aiutare i malati e combattere la diffusione del Covid-19". "Auspichiamo che le indiscrezioni su un imminente sblocco dell'invio di materiale sanitario, già pagato e diretto negli ospedali delle Marche e dell'Emilia Romagna sia reale, altrimenti l'Unione europea dovrà prendere in considerazione l'adozione di misure di risposta, anche drastiche, nei confronti di chi dimostra di non avere a cuore la salute delle persone, visto anche il discutibile comportamento tenuto nei confronti dei migranti alla frontiera con la Grecia e pur essendo ancora, formalmente, un paese candidato all'adesione all'Ue", ha continuato Castaldo. "Ringrazio e ringraziamo profondamente il nostro presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per aver telefonato al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e per essersi fatto portavoce della volontà di tutto il nostro paese di difendere chi più di tutti è in pericolo: i nostri coraggiosi medici e infermieri". Secondo il vice presidente dell'Eurocamera, "casi come questo ci dimostrano plasticamente quanto sia importante rilocalizzare nel nostro paese industrie e produzioni strategiche per fronteggiare tali emergenze, ed è un bene che siano già in atto iniziative in tal senso".(Com)