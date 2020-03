Coronavirus: Lagarde (Bce), sosterremo ogni cittadino contro shock pandemia

- La presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, ha annunciato la determinazione dell’istituto a fare la sua parte per sostenere ogni cittadino dell’area euro in questo momento di estrema di difficoltà. In un editoriale che verrà pubblicato domani sui principali quotidiani europei - "La Repubblica", "Le Figaro", "Handelsblatt", "Financial Times" ed "El Mundo" - la Lagarde ha precisato che la Bce assicurerà che tutti i settori dell'economia possano beneficiare di condizioni di finanziamento favorevoli, che consentano loro di assorbire questo shock. Per la presidente della Bce, a differenza della crisi del 2008-2009, lo shock attuale è di portata universale e “riguarda tutti i paesi e tutti i settori della società”. Per la Lagarde in questo contesto “tutti devono ridimensionare le proprie attività quotidiane, e dunque la propria spesa, per tutta la durata delle misure di contenimento". La presidente della Bce ha sottolineato: “Siamo assolutamente pronti a incrementare l’entità dei nostri programmi di acquisto di attività e ad adeguarne la composizione, nella misura necessaria e finché le circostanze lo richiederanno. Esploreremo tutte le opzioni e tutti gli scenari per sostenere l’economia per l’intera durata di questo shock".(Res)