Coronavirus: Toninelli (M5s), medici da Cuba a Crema gesto di solidarietà a popolo italiano

- Il senatore del Movimento cinque stelle, Danilo Toninelli, osserva che l'arrivo sabato prossimo di 53 medici e infermieri da Cuba in supporto al personale sanitario di Crema, impegnato a fronteggiare l'emergenza Coronavirus, "testimonia solidarietà e vicinanza del popolo cubano al popolo italiano, in una fase di estrema difficoltà per il nostro Paese, dove medici e infermieri sono in prima linea per assicurare a tutti il diritto alle cure e alla salute sancito dalla nostra Costituzione". In una nota l'ex titolare del Mit aggiunge: "Per questo a nome della comunità del M5s a loro va il mio più sentito ringraziamento. Viviamo una fase delicata - prosegue - che richiama tutti ad adoperarci con spirito di collaborazione e di unità nell'interesse dell'Italia e dei cittadini. Ma, una volta superata questa emergenza, credo indispensabile tornare a ragionare sui temi della gestione e del finanziamento alla sanità pubblica, alla quale vanno destinate maggiori risorse, non sottratte, come ha fatto in passato la regione Lombardia, che ha privilegiato la sanità privata, a discapito di quella pubblica con l'effetto di ridurre i posti letto". "Mi sembra ormai chiaro che occorrerà archiviare certe scelte 'scellerate' fatte solo di tagli lineari, perché è sotto gli occhi di tutti che il peso delle emergenze ricade sulla sanità pubblica, senza la quale agli italiani non sarebbe possibile assicurare il diritto alle cure e alla salute", conclude. (Com)