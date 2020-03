Coronavirus: Di Maio, a tutti i connazionali che rientrano è chiesta la quarantena

- A tutti i connazionali che rientreranno in Italia è chiesta la quarantena. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in una diretta video sul suo profilo Facebook. “All’estero abbiamo 5 milioni di persone con passaporto italiano tra residenti e non residenti. Tra i non residenti abbiamo turisti, lavoratori, studenti. In questo momento è chiaro che hanno la priorità i non residenti”, ha dichiarato il ministro ringraziando le compagnie Alitalia, Neos, Blue Panorama che stanno predisponendo voli per riportare i cittadini bloccati all’estero. “A tutti i connazionali che rientreranno è chiesa la quarantena. Perché non possiamo rischia il contagio di ritorno”, ha dichiarato il ministro.(Res)