Coronavirus: anche in Israele obbligo per i cittadini di restare a casa

- Lo Stato di Israele ha inasprito le misure di quarantena in seguito alla diffusione di nuove infezioni da coronavirus e ora ha ordinato ai suoi cittadini di restare a casa. Lo ha annunciato questa sera il premier Benjamin Netanyahu. "Oggi ho firmato diversi decreti di emergenza. Entreranno in vigore a partire da stasera. Tra queste vi è una restrizione al movimento. Voi, cittadini di Israele, siete tenuti a rimanere a casa. Questa non è una richiesta, non una raccomandazione, è un obbligo vincolante. So che sarà difficile, ma mi aspetto una collaborazione da parte vostra. Si tratta di salvare vite umane ", ha dichiarato Netanyahu in un messaggio alla nazione. "Tutti resteranno a casa tranne quelli il cui lavoro è consentito in situazioni di emergenza", ha sottolineato il premier israeliano.(Res)