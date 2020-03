Coronavirus: Fim, su sicurezza Gruppo Dema decide di fare da solo, inaccettabile

- Malgrado gli innumerevoli incontri avuti nelle scorse giornate con i dirigenti del Gruppo Dema, azienda fornitrice del settore aeronautico, con oltre 1.000 dipendenti e siti in Campania e Puglia, la stessa continua a prendere decisioni in maniera unilaterale, anche in questa situazione di emergenza sanitaria. Lo deuncia la FimCils in una nota. In verità questo comportamento non è nuovo da parte di Dema, le Rsu e Rls aziendali, che dovrebbero essere un valore, non solo in questo momento così delicato, un valore per lavoratrici e lavoratori, non sono prese in nessuna considerazioneda parte di Dema. E' successo anche rispetto alle indicazioni sull’emergenza sanitaria in corso fatte proprio dalle Rsu e dalle Rls cadute puntualmente nel vuoto. Come discutibile la scelta di dare un premio di 100 euro a chi ieri, si è presentato a lavoro. Una scelta sbagliata sia nella forma che nei tempi. In una fase così critica e delicata per la nostra comunità e il Paese, sono altri i segnali che si sarebbero aspettati i lavoratori,a partire da un maggiore coinvolgimento e investimenti su un protocollo di sicurezza concordato con le Rsu e Rls, per limitare al massimo il contagio. Riteniamo pertanto necessario rilanciare sin da subito il confronto in ogni singola realtà aziendale del Gruppo, utile a gestire questa emergenza nazionale in maniera più puntuale e condivisa. Chiediamo quindi - conclude la nota - il pieno coinvolgimento delle Rls e Rsu, soprattutto in questomomento di emergenza Covid-19, in cuil’attenzione alla salute e al lavoro insicurezza non può essere scambiata con 100 euro aprendo una inutile e dannosa competizione tra lavoratori. (Com)