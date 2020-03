Francia: coronavirus, rinviato Festival del cinema di Cannes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Festival del cinema di Cannes, in programma dal 12 al 23 maggio, sarà rimandato a causa delle restrizioni per il contenimento della pandemia di coronavirus applicate dal governo francese. Lo riferisce un comunicato stampa della direzione del Festival. "Sono state prese in considerazione diverse opzioni per preservarne il funzionamento", si legge nella dichiarazione, secondo cui l’evento potrebbe essere spostato alla fine di giugno. "Non appena lo sviluppo della situazione sanitaria francese e internazionale ci consentirà di valutare la reale possibilità, renderemo nota la nostra decisione", precisa la nota.(Res)