Coronavirus: Orlando (Pd), domani italiani si renderanno conto di falsità di Salvini

- Andrea Orlando, vicesegretario del Partito democratico, afferma che "domani il 97 delle imprese non pagheranno l’Iva" e in una nota aggiunge: "E gli italiani si renderanno conto che, in questo momento, Salvini continua a dire cose non vere". (Com)