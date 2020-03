Coronavirus: Di Maio, colloquio con omologhi statunitense e tedesco per far fronte a pandemia

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha dichiarato di avere discusso oggi con il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, e il responsabile della diplomazia tedesca, Heiko Maas, la crisi derivante dalla diffusione della pandemia di coronavirus. In una diretta video sul suo profilo Facebook, il ministro ha sottolineato: “Oggi ho avuto diverse telefonate. Ho sentito il ministro degli Esteri tedesco, il segretario di Stato Usa Pompeo”. Nel suo discorso il ministro ha confermato la firma con una società cinese di un contratto per l’acquisto di 100 milioni di mascherine che arriveranno nei prossimi giorni. “Non sono affezionato ad un solo paese per la fornitura di materiale medico. Sono mascherine, ventilatori polmonari che servono a salvare vite. Se ci sono altri paesi che intendono aiutarci ben vengano. Ci ricorderemo di tutti quei paesi che in un momento di guerra decidono di metterci a disposizione una parte del loro arsenale per combattere questa guerra. Le armi sono ventilatori polmonari, mascherine, occhiali tute protettive”, ha dichiarato Di Maio. Il responsabile della Farnesina ha sottolineato che il ministero degli Esteri e il governo sono impegnati su tre fronti: trovare materiale sanitario, il ritorno degli italiani all’estero; lo stato di guerra economica. “Oggi la Bce ha fatto un intervento importante che sicuramente stabilizzerà le nostre economie”, ha dichiarato Di Maio, che ha rivolto alla popolazione italiana l’appello ad acquistare in questi giorni prodotti Made in Italy.(Res)