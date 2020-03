Coronavirus: D'Incà, bene Di Maio, mascherine serviranno a chi combatte in prima linea

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, definisce "ottimo" il lavoro del collega responsabile degli Affari esteri, Luigi Di Maio, che ha firmato una commessa con un'azienda cinese per la fornitura all'Italia di 100 milioni di mascherine e su Twitter commenta: "Serviranno anche a rifornire chi è in prima linea nel combattere il coronavirus". (Rin)