Coronavirus: ministro turco accusa Italia e Iran per la diffusione del virus

- L'Iran e l'Italia sono “i responsabili della diffusione del coronavirus in tutto il mondo e in Europa”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute turco, Fahrettin Koca, durante un’informativa sulla situazione della pandemia in Turchia. “L'Iran ha causato la diffusione del virus in tutti i paesi. L'Italia ha causato la diffusione in Europa consentendo a coloro che arrivano dalla Cina di vagare nel paese ", ha dichiarato il ministro. Nella conferenza stampa, Koca ha aggiunto che la Turchia mira a testare circa 15.000 casi sospetti di coronavirus al giorno, precisando che finora sono stati effettuati oltre 10.000 test.(Tua)