Coronavirus: Zicchieri (Lega), governo segua Ue su aiuti fino a 500 mila euro a Pmi

- Il governo segua l'Unione europea sull'estendere degli aiuti di Stato alle Pmi fino a 500 mila euro. Lo afferma, in una nota, il vicecapogruppo della Lega alla camera dei Deputati e il coordinatore regionale del partito nel Lazio Francesco Zicchieri, in merito al eegolamento "de minimis". ''Per una volta che la commissione Europea tende la mano alle micro, piccole e medie imprese estendendo gli aiuti di Stato fino a 500mila euro, ora il governo sembra intenzionato a mantenere la soglia a 200 mila euro. Sarebbe folle - sostiene Zicchieri -. L'Italia faccia l'Italia e colga subito questa occasione come proposto dalla Lega, su cui è convenuta persino l'Ue ritenendola un'iniziativa valida e concreta per le Pmi. Oppure dal governo preferiscono sterilizzare le misure del dl Cura Italia a favore delle imprese nel delicato tema dell'accesso al credito attraverso il Fondo di garanzia? Bisogna contrastare gli effetti negativi del coronavirus sull'economia, Conte e compagni - conclude - applichino subito questa misura altrimenti milioni di imprenditori non beneficeranno delle garanzie del fondo. Basta con i tentennamenti''. (Com)