Coronavirus: Guerini, piena disponibilità ad utilizzo dei militari impegnati in operazione 'Strade Sicure'

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, d'intesa con il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha dato la sua "piena disponibilità" all'utilizzo dei militari impegnati nell'operazione 'Strade Sicure' per la gestione dell'emergenza coronavirus, "sulla base delle esigenze territoriali individuate dai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica". Guerini ha aggiunto che "come già ribadito, le Forze armate sono pronte a fare la loro parte, come già stanno facendo sia sul fronte sanitario che nel controllo del territorio. Sulla base di questo dispositivo è già stato disposto, in coordinamento con il Centro operativo interforze della Difesa, l'impiego nelle regioni Campania e Sicilia", ha concluso Guerini in una nota.(Com)