Coronavirus: Piemonte, ricevute donazioni per 6 milioni

- Le famiglie torinesi Giubergia e Argentero, tramite la società Ersel Investimenti, hanno donato 3 milioni di euro come contributo per far fronte all’emergenza Coronavirus. Due milioni saranno destinati alla Regione Piemonte per acquistare dispositivi medici, sostenere le strutture sanitarie e tutto il personale che in questi giorni sta combattendo una durissima battaglia per curare i cittadini piemontesi. Un milione sarà destinato alla Fondazione Paideia, sostenuta dal Gruppo Ersel da oltre 25 anni, per contrastare l’emergenza sociale attraverso il supporto a famiglie e bambini in difficoltà. Sempre oggi anche il Gruppo ASTM è intervenuto a supporto del Paese e, in particolare, del Piemonte, territorio di appartenenza e su cui insistono alcune delle reti infrastrutturali del Gruppo, donando 3 milioni in favore della Regione Piemonte. Attraverso questa iniziativa, il Gruppo ASTM rappresenta concretamente la propria vicinanza e attenzione a tutte le comunità piemontesi e a tutti coloro che lavorano e combattono quotidianamente contro l’epidemia, in particolar modo il personale sanitario impegnato in prima linea nel soccorso ai malati. "Siamo grati al Gruppo Ersel e al Gruppo ASTM – dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi - per il generoso apporto offerto alla nostra Regione nell’emergenza provocata dal “coronavirus covid19”. Tutti insieme stiamo facendo sistema, dimostrando una straordinaria capacità di reagire. Ogni gesto di solidarietà è un abbraccio caloroso a tutta la comunità piemontese, in uno dei momenti più difficili della sua storia". (Rpi)