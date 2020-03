Energia: Valotti (A2a) entro aprile proposta per Acsm e Aim, su Ascopiave rapporti molto buoni (2)

- Valotti ha poi “aperto” l''altro dossier veneto, quello di Ascopiave. “Abbiamo avuto interlocuzioni nelle ultime settimane sia con il presidente di Ascopiave, sia con il presidente di Ascopiave holding e ci siamo chiariti reciprocamente che l'intento di acquisizione da parte di A2a non era un intento aggressivo, ma rientrava più nella logica di sviluppo strategico – ha riferito Valotti - era più un lanciare un ponte da parte di A2a con Verona e Vicenza verso l'area del trevigiano in particolare per quanto riguarda le reti”. “Chiarito questo – ha concluso Valotti – i rapporti sono molto buoni, si avvicina l'assemblea di Ascopiave, noi vedremo come comportarci, ma non riteniamo di avere un approccio ostile rispetto ai soci di Ascopiave: sarà un rapporto neutrale anche in assemblea. Non abbiamo intenzione di presentare una lista nostra né di sostenere liste particolari”. (Rem)