Costa d'Avorio: ministro degli Esteri Amon-Tanoh si dimette

- Il ministro degli Affari esteri ivoriano Marcel Amon-Tanoh ha annunciato le sue dimissioni. "Vorrei ringraziare il presidente della Repubblica (Alassane Ouattara) per l'onore che mi ha fatto affidandomi le responsabilità ai massimi livelli dello Stato, prima come ministro del Gabinetto, poi ministro degli Esteri. Ho lavorato al suo fianco in tutta lealtà, avendo sempre cura di dargli la mia onesta opinione in ogni circostanza", ha dichiarato Amon-Taloh in un comunicato pubblicato sul suo account Twitter. Fedelissimo di Ouattara, la rinuncia di Amon-Taloh cade a pochi giorni dall'annuncio del capo dello Stato di non presentarsi alle prossime elezioni presidenziali di ottobre e dalla successiva designazione del primo ministro Amadou Gon Coulibaly a candidato ufficiale del Raggruppamento degli oufetisti per la democrazia e la pace (Rhdp), il partito di governo. (Res)