Coronavirus: Conte, 300 medici da tutta Italia nelle aree più colpite

- Fino a 300 medici arriveranno da tutta Italia a sostegno delle zone più colpite dal coronavirus. "Siamo al fianco delle comunità che sono in prima linea nell’affrontare questa emergenza, continuiamo a combattere questa battaglia insieme a loro". Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. La presidenza del consiglio dei Ministri, di concerto con la Protezione civile e su proposta del ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, ha deciso infatti di creare una task force di medici provenienti da ogni parte d'Italia da poter inviare nei territori con le maggiori criticità sanitarie. In merito il capo della Protezione civile ha firmato oggi un'ordinanza, che è stata trasmessa per l'intesa alle Regioni. La task force conterà fino a un massimo di 300 medici, con partecipazione su base volontaria. Il personale, selezionato per rispondere alle esigenze maggiormente richieste, opererà a supporto delle strutture sanitarie regionali. (Rin)