Coronavirus: Egitto registra 46 nuovi casi, bilancio contagi sale a 256

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità egiziano ha annunciato oggi di aver registrato 46 nuovi casi di coronavirus nel paese portando il totale dei contagi a 256. In una nota, il ministero ha sottolineato un nuovo decesso dovuto al virus, un cittadino egiziano di 68 anni, che portato il totale dei morti a sette. Per arginare la diffusione del coronavirus, il governo dell’Egitto ha disposto la serrata notturna di ristoranti, caffè, locali, bar e centri commerciali per contenere la diffusione del nuovo coronavirus. I suddetti luoghi saranno chiusi dalle 19:00 alle 06:00 fino al 31 marzo. La chiusura è entrata in vigore oggi e riguarda tutti i luoghi che presentano servizi di intrattenimento. Generi alimentari, panifici e farmacie non rientreranno nella decisione, così come i servizi di consegna a domicilio. Stop a partire da questo pomeriggio anche al traffico aereo. Con i suoi oltre 100 milioni di abitanti, l’Egitto è il paese arabo più popoloso e, potenzialmente, rappresenta un bacino ideale per la diffusione dell’epidemia. Intanto il portavoce militare egiziano, il colonnello Tamer al Rifae, ha negato quanto diffuso sui social media circa il dispiegamento delle forze dell'esercito per le strade delle città del paese. L'ufficiale ha invitato, sul suo account su Facebook, tutti gli utenti dei media e dei social media a non diffondere notizie false e di avere nel portavoce militare l'unica fonte ufficiale di informazioni sulle forze armate.(Cae)