Coronavirus: Germanà (FI), governo proclami lutto nazionale per vittime

- Nino Germana', deputato di Forza Italia, invita il governo a proclamare il lutto nazionale per le vittime del coronavirus. "Oggi il numero dei morti in Italia supera quello della Cina. Numeri drammatici che sconvolgono, così come le terribili immagini che giungono da Bergamo - rimarca il parlamenare azzurro in una nota -. Alle famiglie che hanno perduto i loro cari va il nostro pensiero. In questo momento in cui non è possibile onorare i nostri concittadini deceduti a causa del Covid-19 chiedo che il governo proclami una giornata di lutto nazionale. Credo sarebbe un segnale importante, che possa farci sentire ancora più uniti e solidali in questo momento terribile per il nostro Paese".(Com)