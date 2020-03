Coronavirus: presidente Usa Trump, governatori sono responsabili per forniture mediche

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che è responsabilità dei governatori garantire che gli operatori sanitari dispongano di scorte sufficienti per combattere il coronavirus. Parlando oggi in una conferenza stampa alla Casa Bianca, il presidente ha dichiarato: "I governatori dovrebbero fare molto di questo lavoro. Il governo federale non dovrebbe comprare grandi quantità di articoli e poi provvedere alla spedizione”. Trump ha affermato che i governatori dei vari Stati dovrebbero essere responsabili dei test e che nessuno avrebbe potuto prevedere la necessità di ventilatori. "Nessuno avrebbe mai pensato che ci sarebbe stato bisogno di decine di migliaia di ventilatori", ha aggiunto Trump. In merito alla decisione di applicare il Defense Production Act, una legge dei tempi della Guerra di Corea che consente al governo di imporre quote di produzione di determinate attrezzature, Trump ha sottolineato che più informazioni verranno comunicate nei prossimi due o tre giorni. Il capo dello Stato Usa, ha inoltre precisato di aver discusso oggi con il presidente della Carnival Cruise, Micky Arison, il quale ha assicurato che metterà a disposizione alcune navi della sua flotta per integrare il lavoro delle navi ospedaliere della Marina militare statunitense. “Questa mattina ho parlato con Micky Arison di Carnival Cruise Lines e ha dichiarato che renderà disponibili le sue navi”, ha osservato Trump. Nella conferenza stampa Trump ha inoltre ribadito di ritenere infondate le previsioni fatte dall’ex consigliere per l’economia Kevin Hassett secondo cui gli Stati Uniti potrebbero perdere 1 milione di posti di lavoro a marzo a causa dell'epidemia di coronavirus. (Nys)