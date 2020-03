Coronavirus: sospese le udienze del Tribunale vaticano (2)

- Le eccezioni previste sono queste: il provvedimento sospensivo non si applica "nei procedimenti civili nel cui ambito venga dedotta una motivata situazione di indifferibilità e la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti"; nei "procedimenti penali per i quali non sia ancora in corso di celebrazione il giudizio di primo grado"; "nei procedimenti penali a carico di soggetti detenuti o comunque gravati da misure limitative della libertà personale"; "nei procedimenti penali nel cui ambito venga dedotta l’urgente necessità di assumere prove indifferibili". Il Presidente del Tribunale può inoltre limitare "l'accesso dell’utenza agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti", limitare l’orario di apertura degli uffici giudiziari; regolare "l’accesso agli uffici giudiziari previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia cadenzata per orari fissi"; la celebrazione "a porte chiuse" delle udienze che dovessero essere tenute nell’ambito dei procedimenti previsti dalle eccezioni; la turnazione del personale amministrativo e di cancelleria "anche in deroga alle ordinarie disposizioni". (segue) (Rer)